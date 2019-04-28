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Правоохранители в субботу и воскресенье зафиксировали два ложных сообщения о заминировании культовых сооружений. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Сообщается, что 27 апреля в полицию Киева позвонил неизвестный и сообщил, что заминирован Владимирский Кафедральный собор, а также добавил, что на Пасху все храмы, церкви и синагоги в Киеве будут подорваны. Через час полицейские задержали злоумышленника неподалеку таксофона, с которого был совершен звонок. Правоохранители установили, что ранее мужчина уже неоднократно совершал аналогичные преступления.

Правонарушитель задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Следственным отделом Деснянского управления полиции начато уголовное производство по ч. 2 ст. 259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, христиане восточного обряда отмечают в воскресенье, 28 апреля, главный религиозный праздник года - Пасха.
ForUm

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