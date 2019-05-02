Подольский райсуд столицы перенес рассмотрение дела руководителя РИА «Новости-Украина» Кирилла Вышинского на 7 мая.

Такое решение огласила председательствующая судья Елена Павленко, сообщает Укринформ.

«Рассмотрение дела Кирилла Вышинского состоится 7 мая в 17:00», - сказала судья.

По ее словам, суд перенес рассмотрение дела Вышинского из-за того, что его не доставили из следственного изолятора на судебное заседание. А принимать в нем участие в режиме видеоконференции Вышинский отказался из-за плохой связи.

Судья отметила, что 25 апреля сделала заявку о доставке Вышинского на судебное заседание, однако по вине работников СИЗО этого не было сделано.

Во время заседания в четверг суд планировал продолжить заслушивать обвинительное заключение по делу Вышинского. На данное время прокурор зачитал 55 страниц из 90.

Как сообщал ForUm, 15 мая 2018 года Служба безопасности Украины провела обыски в киевских офисах РИА Новости Украина и российского пропагандистского телеканала Russia Today. В тот же день был задержан руководитель РИА Новости Украина Кирилл Вышинский.

CБУ привела примеры антиукраинской деятельности Вышинского. Ему объявлено о подозрении в госизмене.

Сейчас Вышинский находится в Киевском следственном изоляторе.

1 июня 2018 Вышинский во время заседания суда по его делу заявил, что выходит из украинского гражданства. Он также обратился к президенту РФ Владимиру Путину за защитой. Позже он заявил, что не просил об обмене.