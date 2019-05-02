также в разделеОбщество
В Украину прибыли элитные десантники США 4
Жители «ДНР» смогут подать заявление на паспорт России с 3 мая 11
Дело о подрыве авто разведчика в Киеве засекретили 9
В Николаеве отстранили чиновника из-за гибели ребенка на свалке 13
Разведка: Боевики пытаются избежать получения российского гражданства 91
У Зеленского против восстановления ядерного арсенала 25
ГБР изучает договоренности Ющенко и Саакашвили по поставкам оружия в Грузию 43
В ООН назвали неэффективным расследование одесской трагедии 2 мая 284
Тука: Жителям ОРДЛО паспорта РФ дадут не скоро 38
Украинцев в Индии предупредили о приближении мощного шторма 15
В Украине начнут штрафовать за использование символики Нацполиции 31
МВД: По делу о трагедии 2 мая в суд направлены 3 обвинительных акта 34
Наев: Другого выхода из конфликта, кроме военной победы, нет и быть не может 132
За год на блокпостах задержали 1358 человек 9
МВД: Массовые акции в Одессе проходят спокойно 39
За год проведения ООС Украина вернула 24 квадратных километра территории 28
В Украине возобновили выдачу загранпаспортов 54
С мая украинцам будут начислять пеню на долги за коммуналку 436

Подольский райсуд столицы перенес рассмотрение дела руководителя РИА «Новости-Украина» Кирилла Вышинского на 7 мая.

Такое решение огласила председательствующая судья Елена Павленко, сообщает Укринформ.

«Рассмотрение дела Кирилла Вышинского состоится 7 мая в 17:00», - сказала судья.

По ее словам, суд перенес рассмотрение дела Вышинского из-за того, что его не доставили из следственного изолятора на судебное заседание. А принимать в нем участие в режиме видеоконференции Вышинский отказался из-за плохой связи.

Судья отметила, что 25 апреля сделала заявку о доставке Вышинского на судебное заседание, однако по вине работников СИЗО этого не было сделано.

Во время заседания в четверг суд планировал продолжить заслушивать обвинительное заключение по делу Вышинского. На данное время прокурор зачитал 55 страниц из 90.

Как сообщал ForUm, 15 мая 2018 года Служба безопасности Украины провела обыски в киевских офисах РИА Новости Украина и российского пропагандистского телеканала Russia Today. В тот же день был задержан руководитель РИА Новости Украина Кирилл Вышинский. 

CБУ привела примеры антиукраинской деятельности Вышинского. Ему объявлено о подозрении в госизмене.

Сейчас Вышинский находится в Киевском следственном изоляторе.

1 июня 2018 Вышинский во время заседания суда по его делу заявил, что выходит из украинского гражданства. Он также обратился к президенту РФ Владимиру Путину за защитой. Позже он заявил, что не просил об обмене.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/лето
2566 грн.
8
Теги