Новоизбранный Президент Владимир Зеленский определился с главой Администрации Президента.

Об этом в эфире телеканала ZIK заявил Вадим Галайчук, являющийся доверенным лицом Зеленского.

«Я уверен, что Владимир Александрович на сегодня уже определился с тем, кого он будет назначать главой АП», – заверил Галайчук.

Он не назвал фамилии, однако подтвердил, что речь идет о публичном человеке.

Галайчук также добавил, что со вчерашнего дня продолжаются процессы по охране Владимира Зеленского и другая организационная работа, связанная с приходом его на должность.

Напомним, 30 апреля Центральная избирательная комиссия объявила, что по итогам повторного голосования 21 апреля 2019 на очередных выборах президента избранным Президентом Украины является кандидат Владимир Зеленский.