Новоизбранный Президент Владимир Зеленский определился с главой Администрации Президента.
Об этом в эфире телеканала ZIK заявил Вадим Галайчук, являющийся доверенным лицом Зеленского.
«Я уверен, что Владимир Александрович на сегодня уже определился с тем, кого он будет назначать главой АП», – заверил Галайчук.
Он не назвал фамилии, однако подтвердил, что речь идет о публичном человеке.
Галайчук также добавил, что со вчерашнего дня продолжаются процессы по охране Владимира Зеленского и другая организационная работа, связанная с приходом его на должность.
Напомним, 30 апреля Центральная избирательная комиссия объявила, что по итогам повторного голосования 21 апреля 2019 на очередных выборах президента избранным Президентом Украины является кандидат Владимир Зеленский.
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