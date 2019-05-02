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Новоизбранный Президент Владимир Зеленский определился с главой Администрации Президента.

Об этом в эфире телеканала ZIK заявил Вадим Галайчук, являющийся доверенным лицом Зеленского.

«Я уверен, что Владимир Александрович на сегодня уже определился с тем, кого он будет назначать главой АП», – заверил Галайчук.

Он не назвал фамилии, однако подтвердил, что речь идет о публичном человеке.

Галайчук также добавил, что со вчерашнего дня продолжаются процессы по охране Владимира Зеленского и другая организационная работа, связанная с приходом его на должность.

Напомним, 30 апреля Центральная избирательная комиссия объявила, что по итогам повторного голосования 21 апреля 2019 на очередных выборах президента избранным Президентом Украины является кандидат Владимир Зеленский.
ForUm

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