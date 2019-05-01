В Киеве сегодня, 1 мая, начались строительные работы на Протасовом Яру в Киеве. Об этом сообщил активист Сергей Мельниченко.

«В данный момент вокруг лесопосадки (между улицами Протасов Яр и Амосова) враги Киева в лице некой ООО «Дайтона ГРУПП» в сопровождении титушек в погонах начали установку бетонного забора», - написал он в Facebook.

По словам активиста, в зоне охраняемого природного ландшафта собираются снести более 3 гектаров зеленых насаждений и в ближайшее время начать строительство трех 30-40-этажных монстров ЖК Tourbillon.

Мельниченко напомнил, что в прошлом году, накануне Дня Независимости, застройщик уже делал попытку уничтожить лесопосадку. «Тогда они успели вырезать несколько деревьев. В ответ на это безобразие активисты снесли строительный забор», - написал он.

Сегодня же, по словам активиста, привезли бетонное ограждение.

Несмотря на то, что общество не допустит уничтожения Протасова Яра, застройщик, все же, начал активную продажу воздуха (жилья): https://dom.ria.com/uk/novostroyka-zhk-tourbillon-6720/

«Арендованный земельный участок расположен по адресу: ул. Николая Амосова в Соломенском районе г. Киева, под кадастровым номером 8000000000: 72: 213: 0038 по целевому назначению предназначен для строительства и обслуживания других зданий общественной застройки (код: 03.15) - значит, строительство жилья на ней, мягко говоря, не столь законно, как они себе думают», - подчеркнул Мельниченко.

Он сообщил, что 3 мая этот вопрос внесен на рассмотрение Комиссии КГГА по проверке информации по объектам строительства, которые вызывают общественный резонанс на территории Киева.