Спасатели нашли в Карпатах двух граждан Польши, сообщает пресс-служба ГосЧС.

30 апреля поступило сообщение, что накануне, 29 апреля, в пгт Мысловка Долинского района из гостиницы «12 месяцев» туристы ушли в горы и до настоящего времени не вернулись.

В 11:30 спасатели поисково-спасательного отделения нашли заблудившихся туристов на г. Пусташик в пгт Выгода Долинского района и в 13:30 сопроводили их к месту временного проживания. Состояние пострадавших удовлетворительное.

Напомним, 28 апреля в Службу спасения поступило сообщение о том, что в районе горы Сывуля вблизи села Осмолода Рожнятовского района, проходя туристическим маршрутом, из-за высоких снежных заносов потеряли ориентировку, устали и попросили помощь 5 туристов из Киева.