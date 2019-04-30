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28 апреля в 17:20 в Службу спасения поступило сообщение о том, что в районе горы Сивуля вблизи села Осмолода Рожнятовского района, проходя туристическим маршрутом, из-за высоких снежных заносов потеряли ориентировку, устали и попросили помощь 5 туристов из Киева.

В 17:50 для проведения поисково-спасательных работ привлечены спасатели Осмолодского поисково-спасательного отделения, 5 человек на 1 единице техники, сообщает ГосЧС.

В 23:17 спасатели нашли туристическую группу и в 02:10 вывели их на пункт постоянной дислокации в селе Осмолода. Состояние туристов удовлетворительное.
ForUm

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