28 апреля в 17:20 в Службу спасения поступило сообщение о том, что в районе горы Сивуля вблизи села Осмолода Рожнятовского района, проходя туристическим маршрутом, из-за высоких снежных заносов потеряли ориентировку, устали и попросили помощь 5 туристов из Киева.

В 17:50 для проведения поисково-спасательных работ привлечены спасатели Осмолодского поисково-спасательного отделения, 5 человек на 1 единице техники, сообщает ГосЧС.

В 23:17 спасатели нашли туристическую группу и в 02:10 вывели их на пункт постоянной дислокации в селе Осмолода. Состояние туристов удовлетворительное.