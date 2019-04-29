Россия будет раздавать гражданство жителям оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей в три этапа. Оккупанты уже составили списки на получение паспортов РФ.



Об этом рассказал заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука, передает «Обозреватель».

По его словам, процесс паспортизации уже начат, списки были составлены ориентировочно три месяца назад.

По данным Туки, в первой волне претендентов на гражданство РФ должны быть боевики, которые входят в состав первого и второго армейских корпусов «Л/ДНР». Во второй волне паспорта России дадут местным чиновникам-колаборантам, а уже напоследок – остальным желающим. «Надо понимать, в чем заключается подлость этого шага. Россия внесла изменения в собственное законодательство. Она действует исключительно в рамках своего суверенитета, вроде бы не нарушает никаких международных соглашений и договоренностей. То, что это не соответствует духу Минских договоренностей – это политическая оценка, а с юридической точки зрения очень трудно привлечь к конкретной ответственности», – отметил заместитель министра.

Тука отметил, что Россия хочет получить дополнительную возможность открыто использовать свои вооруженные силы на Донбассе под предлогом «защиты граждан РФ». «Действия Украины я вижу исключительно на политическом уровне, чем уже занимается украинская власть. Заявления президента, министра иностранных дел, созыв Совета безопасности ООН – фактически это единый механизм. Я хочу верить в то, что такие действия Кремля будут триггером, спусковым крючком, который запустит очередной виток санкций против РФ. Это будет наиболее адекватным ответом на такие шаги России», – резюмировал он.



Как сообщал ForUm, 24 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ «Об определении в гуманитарных целях категорий лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке«. Согласно указу, такое право получают лица, постоянно проживающие на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины.

Украина обратилась в Совет Безопасности ООН в связи с этим.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что указ Путина является ничем иным, как сознательной эскалацией агрессии против нашего государства и давлением на руководство Украины.