В Марокко между городами Саидия и Надор на северо-востоке страны произошло ДТП, в котором погибли 16 человек. Пострадали также 17 человек, сообщает со ссылкой на местные власти MAP News.
Погибшие ехали в автобусе, который въехал в ирригационный канал.
Находившихся в транспортном средстве людей власти назвали «нелегалами из стран южнее Сахары».
Раненых отвезли в провинциальную больницу. Водитель автобуса скрылся с места ДТП, сейчас его ищет полиция.
Как сообщил источник, следствие должно установить причину ДТП и найти организаторов перевозки нелегалов.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время