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В Марокко между городами Саидия и Надор на северо-востоке страны произошло ДТП, в котором погибли 16 человек. Пострадали также 17 человек, сообщает со ссылкой на местные власти MAP News.

Погибшие ехали в автобусе, который въехал в ирригационный канал.

Находившихся в транспортном средстве людей власти назвали «нелегалами из стран южнее Сахары».

Раненых отвезли в провинциальную больницу. Водитель автобуса скрылся с места ДТП, сейчас его ищет полиция.

Как сообщил источник, следствие должно установить причину ДТП и найти организаторов перевозки нелегалов.
ForUm

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