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Папа Римский Франциск во время воскресной проповеди на площади Святого Петра поздравил всех православных с праздником Пасхи.

Об этом сообщает Vatican News.

«Посылаю искренние пожелания нашим братьям и сестрам из восточных церквей, которые сегодня отмечают Пасху по юлианскому календарю. Пусть воскресший Господь одарит их радостью и миром», - сказал Папа Римский. 

Накануне Папа Римский Франциск пожертвовал 500 тысяч долларов на нужды мигрантов в Мексике.

Напомним, христиане восточного обряда отмечают в воскресенье, 28 апреля, главный религиозный праздник года - Пасха.
ForUm

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