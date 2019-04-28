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Папа Римский Франциск пожертвовал 500 тысяч долларов на нужды мигрантов в Мексике

Об этом сообщает CNN.

Все средства распределят по 27 проектам в 16 епархиях и религиозных сообществах Мексики. В частности, они пойдут на жилье, продовольствие и другие необходимые вещи для мигрантов.

В обнародованном Ватиканом заявлении говорится, что в последние месяцы тысячи людей прибыли в Мексику из Сальвадора, Гондураса, Гватемалы, преодолев 4000 километров пешком или на самодельном транспорте.

«Мужчины и женщины, часто с маленькими детьми, бегут от бедности и насилия, надеясь на лучшее будущее в Соединенных Штатах. Впрочем, американская граница остается закрытой для них», - отмечено в заявлении.

 

 
ForUm

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