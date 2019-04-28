В течение субботы, 27 апреля, украинские пограничники не пустили на территорию Украины 225 человек, 32 из них - граждане РФ.

Об этом сообщили в пресс-службе ГПСУ.

В то же время было пропущено почти 260 тыс. человек и 50 тыс. транспортных средств.

«Во время мероприятий пограничного контроля отказано в пропуске в Украину 225 лицам, в том числе 32 гражданам РФ. Накануне пасхальных и поминальных дней пограничники подготовились к возможному увеличению пассажиро-транспортного потока через границу, линию разграничения и административную границу», - говорится в сообщении.

Напомним, христиане восточного обряда отмечают в воскресенье, 28 апреля, главный религиозный праздник года - Пасха.