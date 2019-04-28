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Президент Украины Петр Порошенко с супругой Мариной поздравили украинцев с Пасхой.

«Пасха ныне уникальна. Празднуем мы ее уже более тысячи лет и более сотни поколений. Но впервые со времен Крещения мы имеем собственную независимую автокефальную Церковь. Церковь, которая получила томос от Вселенского Патриарха и сопричастна со всей полнотой мирового Православия. И которую мы оставим в наследство потомкам. 

Христово Воскресение дает нам силы бороться и побеждать даже в чрезвычайно сложных условиях. Учит тому, что даже после Голгофы жизнь вечная все равно победит.

И у каждого человека в жизни бывают моменты, когда он страдает. И через подобные испытания проходят целые народы, целые государства. Для победы нужно две вещи: вера и любовь. И сегодня они как никогда нужны Украине. Мы искренне будем любить нашу страну и твердо верить в победу. В то, что сможем отстоять нашу свободу, сделать жизнь успешной и богатой», - сказал Порошенко.

Он также призвал молиться за украинских воинов, которые защищают Украину, за пленных и заложников «во враждебных тюрьмах», тех, кто потерял близких и терпит бедствие от российской агрессии.

«Сердечно поздравляю всех с Воскресением Христовым! Этот праздник, когда вера побеждает безнадежность. Поэтому не прекращайте верить в лучшее! Пусть в этот Великий день душа будет полна светом, помыслы - добром, а сердце - любовью! Желаю каждому тепла и покоя, рядом - близких и родных, а над головой - мирного неба», - сказала Марина Порошенко.

Напомним, христиане восточного обряда отмечают в воскресенье, 28 апреля, главный религиозный праздник года - Пасха. 
ForUm

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