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Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний поздравил украинцев со светлым Воскресением Христовым. Об этом сообщает пресс-служба Единой поместной украинской православной церкви.

«Наше приветствие, которым мы привыкли прославлять Воскресение Христово, также и призывом к каждому: если Христос воскрес, то и мы воскреснем, а если мы воскреснем, то должны позаботиться, чтобы мы воскресли для блаженной вечности, а не для осуждения за совершенное нами зло. Из весть о воскресении Спасителя также связаны два призыва, сосредоточены в первых словах, которые от Самого Господа Иисуса Христа услышали жены-мироносицы - «Радуйтесь!» (Мф. 28: 9) и «Не бойтесь!» ( Мф. 28: 10)», - говорится в поздравлении. 

Напомним, украинцам покажут схождение Благодатного огня и пасхальное богослужение в прямом эфире.
ForUm

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