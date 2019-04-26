Украинцам покажут схождение Благодатного огня и пасхальное богослужение в прямом эфире.
Фото: УПЦ
Информационно-просветительский отдел Украинской Православной Церкви публикует расписание телетрансляций главных Пасхальных событий.
В ночь с 27 на 28 апреля, праздник Светлого Христова Воскресения, Пасхальное богослужение из Свято-Успенской Киево-Печерской лавры будут транслировать:
23:00 - телеканал «Интер»;
23:00 - телеканал «Глас»;
23:00 - телеканал «Украина».
Свою трансляцию ТК "Украина" будет вести из трех лавр Украинской Православной Церкви: Киево-Печерской, Почаевской и Святогорской.
Повтор трансляции на ТК «Глас» в воскресенье 28 мая в 14:00.
Телетрансляция схождения Благодатного Огня пройдет в Великую Субботу, 27 апреля, начиная с 12:45 на телеканале «Интер».
Утром этого же дня, в 6:10 «Интер» покажет документальный проект «Паломничество на Святую землю».
В 7:00 выйдет очередной выпуск программы «Слово Предстоятеля». В нем Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий расскажет, что такое Благословенная Суббота и какое значение этот день имеет для христиан всего мира.
28 апреля на телеканале "112 Украина" состоится масштабный марафон "Пасха. Мы - люди ". Четырехчасовой спецпроект стартует в 12:00.
Откроет марафон Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Онуфрий. Гостями станут известные люди страны: деятели науки, культуры, православное духовенство. Героями телемарафона станут абсолютный чемпион мира боксер Александр Усик, певица Мила Нитич, телеакадемиков Влад Ряшин, спортивный организатор Александр Красюк, священник Александр Клименко и многие другие.
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