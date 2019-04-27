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Как только стало известно, что на шахте «Восток-карбон», где продолжают спасательные работы, найдено мертвым еще одного горняка. Об этом на своей странице в Facebook сообщил представитель омбудсмена в Донецкой и Луганской областях Павел Лисянский.

«По состоянию на утро поднято с шахты на поверхность тела 13 горняков. Только что мне сообщили, что обнаружили тело 14-го горняка, но еще не подняли. Спасательные работы продолжаются», - отметил Павел Лисянский. 
Под завалами находятся еще трое шахтеров. 

Напомним, что позавчера, из-за взрыва метана, который привел к обрушению породы на шахте "Восток-карбон" в Лутугинском районе оккупированной Россией части Донбасса по предварительным данным, пропали без вести 17 человек. 
Добавим, что по состоянию на утро 27 апреля было известно о 13 погибших.
ForUm

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