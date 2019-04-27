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Специалисты заявляют, что шансов найти кого-то из пострадавших горняков живым почти нет. Об этом на своей странице в Faccebook заявил председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

«На шахте «Схид-карбон», на которой произошла авария 25 апреля, из-под завалов достали уже 14 тел горняков. В ОРДЛО не просили помощи у горноспасательной службы, которая находится в Лисичанске, которая находится на подконтрольной территории Украины», - заявил председатель профсоюза. 

Зато обратились к российским спасателей из Ростовской области, в более двухста километрах. 
Российские спасатели действуют профессионально. 
«Стоит отметить, что в результате замалчивания этих событий в первые 12 часов от начала аварии, лицами, представляющими ОРДЛО, лишили возможности спасателей кого спасти. Поиски продолжаются ...», - подытожил Волынец. 
ForUm

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