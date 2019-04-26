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Украина намерена предложить России на трехсторонних переговорах забронировать 60 млрд кубометров транзитных мощностей украинской газотранспортной системы (ГТС) сроком на 10 лет. Об этом сообщил исполнительный директор НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко на пресс-конференции, передает LIGA.net.

«Газпром должен забронировать (транзит) на долгий срок, примерно 10 лет, 60 млрд кубометров газа за год. Возможна гибкость, например, в один год больше забронировать, в другой – меньше», – сказал он.

По его словам, в целом Украина намерена взять на себя обязательство обеспечения транзитной мощности на 90 млрд кубов, то есть 30 млрд кубов – это свободная мощность, которую смогут забронировать другие компании: как европейские, так и импортеры среднеазиатского газа.

Он уточнил, что новый контракт должен быть заключен не с Нафтогазом, а с новым оператором украинской ГТС. Предлагаемый вариант контракта с Россией, по словам исполнительного директора Нафтогаза, позволит Украине получать от транзита от 2,5 до $3 млрд ежегодно.

Это предложение согласовано с европейскими партнерами и основано на европейском подходе к формированию транзитного тарифа, добавил Витренко.

Напомним, исполнительный директор Группы «Нафтогаз» Юрий Витренко заявил, что транзит через Украину после 2019 года может происходить на стандартных европейских условиях, а не условиях РФ; в противном случае Украина через арбитраж требует компенсацию 10 млрд долларов.

В то же время премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что РФ сохранит транзит газа в Европу через Украину после 2019 года, если стороны урегулируют отношения, достигнут выгодных экономических и коммерческих параметров соглашения. Кроме того, одним из условий он назвал стабильную политическую обстановку в Украине.

Вице-президент Европейской комиссии Марош Шефчович заявил, что Еврокомиссия намерена возобновить переговоры в трехстороннем формате с Россией и Украиной о долгосрочном транзите российского газа в ЕС сразу после завершения президентских выборов в Украине. 
ForUm

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