Новоизбранный президент Владимир Зеленский сменил имя в Facebook и теперь подписан на украинском языке. До сих пор он был в соцсети «Владимир Зеленский».
«Мы получили предложения от наших подписчиков об изменении имени и откликнулись на них. К тому же это было уместно, учитывая его новый статус как президента», - отметила пресс-секретарь Зеленского Ирина Победеносцева в комментарии Громадському.
Она добавила, что это все же частная страница Зеленского и вскоре будет создана новая, которая будет называться «Владимир Зеленский Президент Украины».
В пресс-службе не связывают смену имени в соцсети с нынешним принятием закона о языке.
Напомним, 25 апреля Верховная Рада приняла закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».
Президент Украины Петр Порошенко обещает подписать закон, как только документ поступит из Верховной Рады.
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