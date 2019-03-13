Большая палата Конституционного Суда Украины отказала 47 народным депутатам в открытии производства по предоставлению относительно конституционности Постановления Верховной Рады «О поддержке обращения Президента Украины к Вселенскому Патриарху Варфоломею о предоставлении Томоса об автокефалии Православной Церкви в Украине».

Фото: ccu.gov.ua

Об этом сообщается в постановлении Конституционного суда от 7 марта 2019 года.

Как сказано в документе, принимая Постановление Верховная Рада Украины засвидетельствовала свою политическую позицию относительно поддержки обращения Президента по вопросу автокефалии.

Отмечается, что затронутые в Постановлении Верховной Рады вопросы «имеют политический характер и должны решаться в рамках компетенции и политической целесообразности соответствующих органов государственной власти».

«К юрисдикции Конституционного суда Украины относится решение вопросов, имеющих правовой (а не политический) характер», – напоминается в документе.

«Указанное свидетельствует о наличии оснований для отказа в открытии конституционного производства по делу согласно пункту 2 статьи 62 Закона Украины «О Конституционном суде Украины» – непринадлежность к полномочиям Конституционного Суда Украины вопросов, затронутых в конституционном представлении», – сказано в постановлении Большой палаты КСУ.