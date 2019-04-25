Сотрудники Управления государственной охраны проверяют информацию о якобы минировании здания Верховной Рады Украины.



В кулуарах парламента рассказывают о том, что якобы в полицию по номеру «102» поступило сообщение о заминировании здания парламента, сообщат УНИАН.

Фото: Апостроф

На третьем этаже несколько сотрудников Управления государственной охраны и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям ходят со специальными средствами и проверяют столы, батареи на предмет возможного наличия взрывчатых средств.

В то же время никаких объявлений по этому поводу не было.

Народные депутаты работают в обычном пленарном режиме в сессионном зале, а также нет никаких ограничений относительно журналистов и гостей парламента.



Напомним, 25 апреля Верховная Рада Украины приняла закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного.

