Предприятия оборонно-промышленного комплекса Украины будут отчислять в бюджет 30% прибыли, сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Отмечается, что правительство применило дифференцированный подход и установило норматив для субъектов хозяйствования, которые задействованы в реализации важных, общественно значимых проектах, в частности, в оборонной отрасли (предприятия Укроборонпрома, Антонов т.д.), на минимально возможном уровне 30 процентов.

Кроме того, субъекты хозяйствования, объем чистой прибыли которых меньше 50 млн грн, будут платить в государственный бюджет отчисления в размере 50 процентов, а другие предприятия - на уровне 90 процентов.

Как ранее сообщал ForUm, Кабинет Министров повысил с 75% до 90% долю прибыли, которую государственные предприятия и их объединения должны перечислять в бюджет.