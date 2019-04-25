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Патриарх Иерусалимский Феофил не позволит членам новой Православной Церкви Украины служить и совместно с другими православными молиться на Пасху в Святом городе.

Фото: Храм Гроба Господня / guide-israel.ru

Об этом сообщил руководитель пресс-службы Патриарха Кирилла священник Александр Волков, передает «Интерфакс». 

«Иерусалимский Патриархат не допускает раскольников до святынь, находящихся на канонической территории Иерусалимского Патриархата. Иерусалимский Патриархат не допускает никакого соучастия, даже молитвенного, представителей вот этих раскольничьих структур», - сказал отец Александр в среду.

По информации священника, такие попытки со стороны новой Церкви Украины «имели место быть».

Представитель Русской Церкви выразил благодарность Иерусалимскому Патриархату и лично Патриарху Феофилу за «очень устойчивую позицию по отношению к невозможности участия раскольников в богослужениях, которые совершают священнослужители канонических Православных Церквей у святынь Святой Земли».
ForUm

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