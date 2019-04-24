Указом о выдаче российских паспортов гражданам Украины, которые находятся на временно неподконтрольных территориях, Российская Федерация признала свою ответственность в качестве государства-оккупанта. Соответствующее заявление распространила пресс-служба команды избранного президентом Владимира Зеленского.

«Эти действия являются еще одним наглядным подтверждением для мирового сообщества настоящей роли России как государства-агрессора, ведущего против Украины войну. К сожалению, этот указ не приближает нас к решению основной цели – прекращению огня», - говорится в нем.

Несмотря на это, Украина будет делать все от нее зависящее, чтобы защитить, оказать надлежащую помощь и обеспечить права своих граждан, которые вынуждены находиться на оккупированных территориях, заявили в команде.

Украина также рассчитывает на поддержку международного сообщества в вопросе защиты интересов, прав и свобод украинских граждан на временно оккупированных территориях, и на усиление дипломатического и санкционного давления на РФ.

«Одним из приоритетов президента Владимира Зеленского будет решение насущных жизненных проблем переселенцев и расширение возможностей для поддержки связей с гражданами Украины на оккупированных территориях, комплекс мер для прекращения войны и деоккупации наших территорий», - говорится в заявлении.

Как сообщал ForUm, 24 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ «Об определении в гуманитарных целях категорий лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке». Согласно указу, такое право получают лица, постоянно проживающие на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины.

Украина обратилась в Совет Безопасности ООН в связи с этим.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что указ Путина является ничем иным, как сознательной эскалацией агрессии против нашего государства и давлением на руководство Украины.