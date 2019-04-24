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Министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал жителей оккупированных районов Донецкой и Луганской областей не принимать российские паспорта после сегодняшнего указа президента РФ Владимира Путина об упрощении процедуры получения гражданства.  

«Призываю украинских граждан на оккупированных Россией территориях не принимать российские паспорта. Россия лишила вас настоящего, а теперь посягает на ваше будущее», - написал он в Twitter.

Министр отметил, что решение РФ о выдаче паспортов на оккупированных украинских территориях – «это продолжение агрессии и вмешательства в наши внутренние дела».

«Это новый «паспортный» этап оккупации Донбасса», - подчеркнул Климкин.

Как сообщал ForUm, 24 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ «Об определении в гуманитарных целях категорий лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке». Согласно указу, такое право получают лица, постоянно проживающие на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины.

Украина обратилась в Совет Безопасности ООН в связи с этим.
ForUm

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