Центральная избирательная комиссия приняла протоколы об итогах повторного голосования окружных избирательных комиссий 152 территориальных избирательных округов, сообщили ForUm’у в пресс-службе ЦИК.
Для рассмотрения и дальнейшей обработки были приняты протоколы об итогах повторного голосования окружных избирательных комиссий 75 территориальных избирательных округов: № 15, 16, 17, 18 (Винницкая область), № 19, 23 (Волынская область), № 25, 26, 27, 28 , 31, 32, 33, 34, 36, 37, 39, (Днепропетровская область), № 46, 50, 59, 60 (Донецкая область), № 62, 64, 65 (Житомирская область), № 69, 70, 73 (Закарпатская область), № 75, 77, 81, (Запорожская область), № 84, 85, 86, 87 (Ивано-Франковская область), № 90, 93, 94 (Киевская область), № 102 (Кировоградская область), № 106, 107, 114 (Луганская область), № 116, 124 (Львовская область), № 127, 131, 132 (Николаевская область), № 135, 139, 140, 142 (Одесская область), № 144, 145, 147, 150, 151 (Полтавская область), № 155 (Ривненская область), № 158, 159, 160, 161, 162 (Сумская область), № 165, 167 (Тернопольская область), № 183, 184 (Херсонская область), № 188 (Хмельницкая область), № 195 (Черкасская область), № 201, 202 , 204 (Черновицкая область), № 205, 206, 207, 208, 209 (Черниговская область).
Напомним, по результатам обработки 100% электронных протоколов по выборам президента Владимир Зеленский набрал 73,22% голосов, Петр Порошенко - 24,45%.
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