Кабинет Министров Украины осуществил распределение бюджетной субвенции на развитие объединенных территориальных общин в объеме 2,1 млрд грн, сообщили ForUm’у в пресс-службе Кабмина.

Комментируя это решение, глава правительства Владимир Гройсман отметил, что речь идет о строительстве, реконструкции и ремонте тысяч объектов, важных для общин.

«Мы выполняем свою функцию поддержки ОТГ. Там, где децентрализация не прошла - она ​​пройдет. Все это должны осознать. Мы добьемся того, чтобы покрытие реформой было 100%. Что такое децентрализация? Только за 2016-2018 годы ОТГ получили возможности для строительства, реконструкции более 6000 объектов. Это то, что касается качества жизни людей», – подчеркнул он.

Напомним, по данным на февраль текущего года, уже 69% населения Украины живет в объединенных территориальных общинах.

Вице-премьер-министр - Министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко заявил, что властям Украины когда-то придется переходить к «принудительному» объединению общин.