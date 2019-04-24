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Во время второго тура выборов президента киберполиция не зафиксировала атак на системы Центральной избирательной комиссии, сообщает департамент коммуникации Нацполиции.

Отмечается, что на этих выборах киберполиция впервые вошла в состав рабочей группы по обеспечению безопасности информационной системы ЦИК, в которую уже входили сотрудники СБУ и Госспецсвязи. По результатам их взаимодействия случаев вмешательства в работу серверов ЦИК допущено не было.

Совместно с коллегами из других правоохранительных ведомств киберполиция в круглосуточном режиме отслеживала ситуацию.

Сейчас Центральная избирательная комиссия обработала 100% электронных протоколов. Во время проведения второго тура президентских выборов незаконных вмешательств в электронные системы ЦИК зафиксировано не было.

Напомним, 21 апреля в Украине состоялся второй тур президентских выборов.  

по результатам обработки 100% электронных протоколов по выборам президента Владимир Зеленский набрал73,22% голосов, Петр Порошенко - 24,45%.
ForUm

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