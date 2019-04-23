В Верховной Раде зарегистрирован законопроект, который оставит закрытым доступ обычных граждан к элитным медучреждениям типа «Феофании», сообщила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

Она напомнила, что неделю назад Минздрав рассказал о сотрудничестве по созданию единого медицинского пространства, продолжающегося в рамках подготовки программы медицинских гарантий.

«Все ведомственные медучреждения, как больницы для железнодорожников, чернобыльцев или госслужащих, должны стать открытыми для всех граждан. Любой пациент сможет попасть в любое медучреждение по направлению семейного врача. В частности, в то, где лечатся депутаты. В частности в больницу Феофания», - написал она в Facebook.

«Сразу получили реакцию от народных избранников. В Верховной Раде уже зарегистрирован законопроект, цель которого сделать такие заведения как Феофания недосягаемыми для трансформации системы здравоохранения», - отметила Супрун.

Инициаторы законопроекта предлагают оставить для медучреждений Государственного управления делами и Национальной академии медицинских наук все без изменений - чтобы они и в дальнейшем финансировалась по отдельной статье расходов бюджета и оказывали медицинские услуги только для «своих».

«То есть не переходили на принцип финансирования «деньги за пациентом», не предоставляли услуги для всех граждан, которые захотят там лечиться, но и в дальнейшем существовали как отдельный остров, куда попасть могут только избранные», - подчеркнула глава Минздрава.

Законопроект подали члены фракций БПП, «Народного фронта», «Батькивщины» и группы «Воля народа».