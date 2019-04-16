Институт существования отдельных больниц в Украине отойдет в прошлое, все лечебные заведения должны быть доступны для каждого. Об этом на своей странице в Facebook сообщила и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

«100% всех коммунальных учреждений первички страны присоединились к трансформации - заключили договор с НСЗУ и получают деньги за каждого пациента, который избрал там врача. Среди всех медучреждений, которые присоединились к изменениям, каждый пятый - частный или врач-ФЛП. Выбирать семейного врача и бесплатно у него лечиться и делать анализы можно в любом из этих медучреждений, в любой точке страны. Старая система, которая решала, кто и где будет получать медицинские услуги, сдает позиции. Институт существования отдельных больниц - для военных, железнодорожников, чернобыльцев, членов профсоюза, госслужащих, ученых, депутатов и президентов - также отойдет в прошлое. Все больницы должны быть доступны для каждого», – написала она.

По мнению Супрун, что изменить это не будет просто и быстро. «Это отдельный масштабный проект, но первые шаги уже сделаны. МОЗ Украины начало консультации с органами силового блока и Министерством по делам ветеранов. Начали подготовку к автономизации медучреждений национального уровня: НДСБ Охматдет, Институт детской кардиохирургии, Национальный институт Рака, Института сердца. Ведем работу с Национальной академией медицинских наук», – подчеркнула она.

Супрун отметила, что отдельного внимания заслуживает Государственное управление делами. «Это отдельное ведомство, которому принадлежат заведения для государственных служащих высокого ранга. В частности больница «Феофания», которая превратилась в символ неравенства и оторванности народных избранников от обычных граждан», – заявила она.

По словам и. о. министра, первыми результатами переговоров с представителями ГУД есть договоренность о создании совместной рабочей группы, которая разработает план автономизации этих медучреждений и подготовки к заключению договоров с НСЗУ. «А это значит - открытие этих больниц для всех украинцев», – подчеркнула Супрун.

«В Украине должно существовать единое медицинское пространство. Это вопрос не только справедливости и экономической целесообразности, но и здоровья миллионов украинцев, а, следовательно, и национальной безопасности», – подытожила она.