МВД возвращает Франции похищенный шедевр Поля Синьяка «Порт Ла-Рошель», сообщили ForUm’у в пресс-службе ведомства.

Члены преступной группы, которые, по мнению следствия, причастны к похищению картины, арестованы, сообщил председатель Национальной полиции Сергей Князев.

По словам главы Нацполиции, правоохранители проверяют причастность задержанных преступников к похищению картины Ренуара в Вене в ноябре 2018 года.

«Мы активно работаем с австрийскими коллегами, есть основания полагать, что это преступление совершила эта же преступная группа», - отметил Князев.

Начальник Департамента уголовного розыска Сергей Тихонов рассказал детали раскрытия этого преступления: «Несколько месяцев назад оперативные подразделения получили информацию, что группа граждан Украины пытается найти покупателей на продажу картин, похищенных в Европе. Эта информация нашла подтверждение, но было не понятно, где именно преступники хранят картину. В ходе расследования нами также было установлено, что один из преступников причастен к убийству ювелира Сергея Киселева. Во время обысков у преступников было обнаружено огнестрельное оружие, гранаты, а также произведения искусства, среди которых Поля Синьяка «Порт Ла-Рошель».

Чрезвычайный и Полномочный посол Франции в Украине Изабель Дюмон поблагодарила правоохранителей Украины за оперативную работу и возвращение картины Синьяка во Францию.