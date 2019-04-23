Следователи теруправления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Николаеве под процессуальным руководством военной прокуратуры Николаевского гарнизона завершили досудебное расследование в отношении военнослужащего-контрактника по подозрению в похищении трех автоматов, боеприпасов и взрывчатых веществ, сообщили ForUm’у в пресс-службе ГБР.

Досудебным расследованием установлено, что младший сержант-контрактник воинской части А2802 во время разгрузки оружия и боеприпасов, воспользовавшись отсутствием внимания других военнослужащих, похитил три автомата АК-74, военные патроны калибра 5,45 мм в количестве 114 штук и два заряда тротила. В дальнейшем солдат перевез похищенное домой в Винницкую область, а также спрятал по месту временного проживания в Николаеве.

Во время обысков следователи теруправления ГБР, расположенного в Николаеве, обнаружили и изъяли украденные автоматы, патроны и заряды тротила.

По результатам предварительного расследования, военнослужащего обоснованно подозревают в хранении огнестрельного оружия и взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения (ч.1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины) и похищении военнослужащим оружия и боевых припасов, взрывчатых или других боевых веществ, совершенном в условиях особого периода (ч.3 ст. 410 Уголовного кодекса Украины).

Обвинительный акт направлен в суд. В случае доказательства вины, подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 12 лет.