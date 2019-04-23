Правоохранители не обнаружили взрывных устройств и веществ на территории Междукнародного аэропорта «Одесса», сообщает отдел коммуникации полиции Одесской области.
«Аэропорт и прилегающая территория проверена. Взрывных устройств и веществ обнаружено не было», – говорится в сообщении.
Во время проверки были эвакуированы 400 человек.
Напомним, в 12:10 в полицию поступило сообщение о заминировании аэропорта «Одесса».
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