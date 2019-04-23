Полиция проверяет сообщение о заминировании Международного аэропорта «Одесса», сообщает отдел коммуникации полиции Одесской области.
В 12:10 в полицию поступило сообщение о заминировании аэропорта «Одесса». Информация поступила на электронный адрес аэропорта.
На место происшествия направлены специалисты взрывотехнической службы, кинологи следственно-оперативная группа Малиновского отдела полиции и работники территориального подразделения ГосЧС. Проводятся мероприятия по эвакуации персонала и пассажиров.
Напомним, правоохранители проводят обследование территории аэропорта «Киев» им. Сикорского из-за анонимного сообщения о заминировании.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время