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Полиция проверяет сообщение о заминировании Международного аэропорта «Одесса», сообщает отдел коммуникации полиции Одесской области.

В 12:10 в полицию поступило сообщение о заминировании аэропорта «Одесса». Информация поступила на электронный адрес аэропорта.

На место происшествия направлены специалисты взрывотехнической службы, кинологи следственно-оперативная группа Малиновского отдела полиции и работники территориального подразделения ГосЧС. Проводятся мероприятия по эвакуации персонала и пассажиров.

Напомним, правоохранители проводят обследование территории аэропорта «Киев» им. Сикорского из-за анонимного сообщения о заминировании.
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