Патриарх Кирилл выразил надежду, что за время президентства Зеленского удастся преодолеть религиозные противоречия в Украине.

Фото: РПЦ

Официальное послание Патриарха новому президенту Украины от 23 апреля опубликовал на своем канале в Телеграмм глава Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ РПЦ Владимир Легойда.

По мнению Патриарха, у Зеленского есть шанс стать объединителем страны.

«Народ Украины, поддержавший Вашу кандидатуру, связывает с Вами большие надежды на изменения жизни к лучшему. Вам дан исторический шанс объединить нацию», - сказано в официальном послании Патриарха Кирилла.

Как сообщалось, нового президента уже поздравили Предстоятель УПЦ митрополит Онуфрий и глава ОВЦС РПЦ митрополит Иларион, также выразив надежду на прекращение гонений.