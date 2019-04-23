Глава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион выразил надежду, что новый президент Украины Владимир Зеленский не будет вмешиваться в церковные дела.
Фото: Вести
Об этом сказал митрополит Иларион в эфире программы «Церковь и мир», сообщает «Интерфакс».
«В целом я очень положительно настроен по отношению к этому человеку и надеюсь, что его президентство сможет открыть новую страницу в истории Украины», - сказал митрополит.
По его словам, он пожелал бы Зеленскому «избежать тех ошибок, которые допустил его предшественник, а самое главное - пожелал бы ему никогда не покушаться на святое, никогда не покушаться на Церковь, никогда не влезать в то, чем вообще не должны заниматься политики».
Как заявил архиерей, если Церковь отделена от государства, то пусть она занимается церковными делами, а государственные чиновники, включая президента, пусть занимаются государственными делами: «Как сказал Христос, отдавайте кесарю кесарево, а Божие – Богу».
Он отметил, что его как представителя Церкви прежде всего волнует «трагическая ситуация, в которой оказалась Украинская православная церковь при, как теперь его уже можно назвать, уходящем президенте Порошенко».
По мнению митрополита, Порошенко «сделал очень черное дело, склонив Константинопольский патриархат на свою сторону, буквально выбив из Константинопольского патриарха ту бумагу, которой затем он размахивал в ходе своей предвыборной кампании». «Бумага эта не принесла ему ожидаемых результатов - он теперь списывается в прошлое, и наступает новая эпоха», - заявил митрополит Иларион.
Он выразил надежду, что при новом президенте Украины гонения на каноническую Украинскую Православную Церковь прекратятся, что свобода вероисповедания, которая декларирована в Конституции, будет соблюдаться, а президент будет этот вопрос контролировать.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время