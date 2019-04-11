Премьер-министр Владимир Гройсман не собирается в отставку до выборов Верховной Рады.

«Выборы президента - не повод для отставки премьера», - сказал он в кулуарах Киевского форума по безопасности, сообщает LB.ua.

«Думаю, мы будем работать до октября», - добавил Гройсман.

Отвечая на вопрос о том, готов ли он к замене части министров по президентской квоте, Гройсман сказал, что это право Главы государства, которое вместе с тем должно быть подтверждено парламентом.

При этом он сказал, что не смотрит на президентские рейтинги, и предложил дождаться официальных результатов выборов от Центризбиркома.

Напомним, Гройсман возглавляет правительство Украины с апреля 2016 года.