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Премьер-министр Владимир Гройсман не собирается в отставку до выборов Верховной Рады.

«Выборы президента - не повод для отставки премьера», - сказал он в кулуарах Киевского форума по безопасности, сообщает LB.ua.

«Думаю, мы будем работать до октября», - добавил Гройсман.

Отвечая на вопрос о том, готов ли он к замене части министров по президентской квоте, Гройсман сказал, что это право Главы государства, которое вместе с тем должно быть подтверждено парламентом.

При этом он сказал, что не смотрит на президентские рейтинги, и предложил дождаться официальных результатов выборов от Центризбиркома.

Напомним, Гройсман возглавляет правительство Украины с апреля 2016 года.
ForUm

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