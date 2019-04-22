Полиция проверила все 15 сообщений о заминировании объектов в Харькове и области, в ходе обследования никаких взрывных устройств или опасных веществ правоохранители не обнаружили, сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

При проверке сообщения о заминировании в городе Харькове завода по улице Энергетической осмотрено около 30 тыс. метров общей площади здания и прилегающей территории, эвакуировано 650 граждан.

На территории завода в городе Чугуев правоохранители осмотрели 11 000 кв. метров помещений и 6800 кв. метров прилегающей территории, эвакуировали 290 граждан.

В школе на улице Тобольская правоохранители осмотрели 2010 кв. метров общей площади здания и 8830 кв. метров прилегающей территории, эвакуировали 366 человек.

При осмотре школы по улице Харьковских дивизий правоохранители осмотрели 3506 кв. метров общей площади здания и 15000 кв. метров прилегающей территории, эвакуация не проводилась.

На территории завода по улице Плехановской осмотрено около 1000 кв. метров общей площади здания и 2000 кв. метров прилегающей территории, эвакуация граждан не проводилась.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.

Напомним, информация о закладке взрывчатки на Южном железнодорожном вокзале, двух заводах на проспекте Московском, заводе на улице Энергетической, торговом центре на проспекте Юбилейном поступила в полицию 22 апреля около 9:30.