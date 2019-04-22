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Полиция проверяет сообщение о заминировании пяти объектов в Харькове.

По адресам выехали сотрудники следственно-оперативных групп и специалисты взрывотехнического управления. Проводится эвакуация граждан, сообщает пресс-служба облглавка.

Информация о закладке взрывчатки на Южном железнодорожном вокзале, двух заводах на проспекте Московском, заводе на улице Энергетической, торговом центре на проспекте Юбилейном поступила в полицию 22 апреля около 9:30.

Проводится осмотр помещений и прилегающей территории.

 
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