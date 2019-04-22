Председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион поздравил Владимира Зеленского с победой на выборах Президента Украины.

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Об этом написал митрополит на своей странице в Facebook, сообщает ТАСС.

«Поздравляю Владимира Зеленского с яркой и убедительной победой. Молюсь о том, чтобы прекратились гонения на церковь, чтобы в дорогой моему сердцу Украине воцарился мир. А Порошенко получил, что заслужил», - написал митрополит.

Согласно результатам всех экзитполов, во втором туре президентских выборов победил кандидат от партии «Слуга народа» Владимир Зеленский, он получил свыше 70% голосов избирателей и почти втрое опередил действующего главу государства Петра Порошенко.