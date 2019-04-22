По состоянию на 20:00 21 апреля один человек воспользовалась своим избирательным правом и проголосовала на участке №140379 в округе №60 в Донецкой области, который не открылся вовремя, а соответствующая участковая комиссия была сформирована в день голосования. Об этом сообщила Гражданская сеть Опора.

«Участок закрылся в 20:00. С момента начала работы участка, а это произошло в 16:00, один человек принял участие в выборах», - рассказала председатель УИК №140379 Дарина Петинова.

Напомним, глава ЦИК Татьяна Слипачук сообщила, что утром 21 апреля избирательный участок №140379 в селе Лебединское в Донецкой области стал единственным не открывшимся по всей Украине.

«Причин этому несколько. Но все же основная - участок находится упор к линии разграничения», - написала она в Facebook.