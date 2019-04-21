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В ночь с 20 на 21 апреля шестой апелляционный админсуд Киева не удовлетворил иск наблюдателя за выборами президента Украины от общественной организации Украинская ассоциация акционеров Андрея Хилько об отмене регистрации Владимира Зеленского кандидатом в президенты Украины.

Коллегия судей не установила нарушений со стороны кандидата в президенты.

В решении суда говорится, что факт бесплатного распространения билетов на дебаты не сопровождался призывом голосовать за определенного кандидата, поэтому не подпадает под понятие запрещенной предвыборной агитации и не является подкупом.

«Обстоятельства, на которые указывает истец могут быть только основанием для объявления предупреждения, а не отмены регистрации кандидатом. Требование истца не подлежит удовлетворению», - заявила судья.

К слову, суд для вынесения решения удалился в совещательную комнату после 23:20, а решение начал объявлять в 00:30.

Напомним, иск Хилько поступил в суд 19 апреля. Он обвинил Зеленского в подкупе избирателей.

По мнению наблюдателя, объявление о распространении бесплатных билетов на дебаты в НСК Олимпийский, которое кандидат в президенты озвучил в видеообращении, можно расценивать как подкуп.

В день второго тура выборов 2019, 21 апреля, избирательные участки для голосования открылись в 8 утра.
ForUm

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