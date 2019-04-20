также в разделеМир
В Париже на акции «желтых жилетов» арестованы более 120 человек 9
Шесть кораблей НАТО зашли в порт Польши 50
В Афганистане произошел взрыв в правительственном квартале 19
«Желтым жилетам» в Париже запретили приближаться к Нотр-Дам 18
Запуск корабля Dragon компании SpaceX отложили до 30 апреля 34
Жертвами ДТП с автобусом в Казахстане стали более 10 человек 16
Business Insider назвал 13 шокирующих фактов об экономике России 38
Лукашенко объявил в Беларуси досрочные парламентские выборы 37
Во время протестов в Северной Ирландии застрелили журналистку 20
Доклад Мюллера за несколько часов стал бестселлером на Amazon 28
Во Франции заявили об угрозе обрушения частей Нотр-Дама 33
Минюст США опубликовал доклад Мюллера о Трампе и связях с РФ 43
Премьер Польши: покупка российского газа – это покупка оружия у РФ 40
На Мадейре автобус с туристами упал на дом, погибли 26 человек 74
Бывший президент Перу застрелился во время задержания 62
Польша нашла замену российской нефти 72
На восстановление Нотр-Дама уже собрали около $1 миллиарда 31
Нефтяники спасли пса в 220 километрах от берега в Южно-Китайском море 37

В Болгарии потерпел крушение легкомоторный самолет, в результате чего два человека погибли. Авиакатастрофа произошла в селе Оризари Пловдивской области 20 апреля, сообщает издание NOVA.

По данным очевидцев, во время полета у самолета оторвалось одно крыло.

Как уточнили в МВД Болгарии, речь идет о небольшом частном самолете.

Известно, что в настоящее время на месте аварии работают полицейские и пожарные.

Также указано, что в селе Оризари проходят соревнования с дронами, однако пока неизвестно, принимал ли участие в этих соревнованиях разбившийся самолет.

Напомним, в Украине летчики ВСУ возмутились скандальным решением суда по делу о сбитом Ил-76.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

высокая мода/лето
2772 грн.
19
Теги