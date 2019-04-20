В Болгарии потерпел крушение легкомоторный самолет, в результате чего два человека погибли. Авиакатастрофа произошла в селе Оризари Пловдивской области 20 апреля, сообщает издание NOVA.

По данным очевидцев, во время полета у самолета оторвалось одно крыло.

Как уточнили в МВД Болгарии, речь идет о небольшом частном самолете.

Известно, что в настоящее время на месте аварии работают полицейские и пожарные.

Также указано, что в селе Оризари проходят соревнования с дронами, однако пока неизвестно, принимал ли участие в этих соревнованиях разбившийся самолет.

Напомним, в Украине летчики ВСУ возмутились скандальным решением суда по делу о сбитом Ил-76.