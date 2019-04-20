В Болгарии потерпел крушение легкомоторный самолет, в результате чего два человека погибли. Авиакатастрофа произошла в селе Оризари Пловдивской области 20 апреля, сообщает издание NOVA.
По данным очевидцев, во время полета у самолета оторвалось одно крыло.
Как уточнили в МВД Болгарии, речь идет о небольшом частном самолете.
Известно, что в настоящее время на месте аварии работают полицейские и пожарные.
Также указано, что в селе Оризари проходят соревнования с дронами, однако пока неизвестно, принимал ли участие в этих соревнованиях разбившийся самолет.
Напомним, в Украине летчики ВСУ возмутились скандальным решением суда по делу о сбитом Ил-76.
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