Для обеспечения пожарной и техногенной безопасности во время проведения второго тура выборов Президента Украины подразделения ГСЧС несут службу в усиленном режиме.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

«До 09:00 часов 22 апреля органы управления и подразделения ГСЧС продолжают нести службу в усиленном режиме, - всего около 39 тыс. человек и более 2 тыс. 300 ед. техники включительно с резервом», - говорится в сообщении.

Отмечается, что для оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации и проведение экстренной медицинской эвакуации в Закарпатской, Одесской, Харьковской, Черниговской областях и в г. Киеве будут дежурить 10 воздушных судов ГСЧС.

На случаи обнаружения взрывоопасных предметов будут реагировать 349 пиротехников и 128 ед. техники.

В то же время, несмотря на случаи обесточивания избирательных участков во время первого тура выборов, подразделениями ГСЧС могут быть задействованы более 700 передвижных электростанций, которые обеспечат автономное электропитание.

Напомним, выборы президента Украины пройдут 21 апреля, голосовать можно будет с 8:00 до 20:00.

Также, спасатели перед Пасхой проверяют храмы.