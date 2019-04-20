Накануне Пасхи спасатели проверяют пожарную безопасность культовых сооружений. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

В течение апреля по всей территории Украины сотрудники службы проводят ряд мероприятий, направленных на обеспечение пожарной и техногенной безопасности в церквях, а также мероприятий по предупреждению возникновения чрезвычайных событий в храмах во время Пасхальных богослужений.

Так, спасатели Киевской области 18 апреля провели разъяснительные беседы со священнослужителями в Белоцерковском и Бородянском районах.

В Хмельницкой области в течение 15-19 апреля сотрудники службы посетили культовые сооружения на территории города г. Нетешин.

Кроме того, 19 апреля в Свято-Николаевском Кафедральном Соборе Уманской епархий Украинской православной церкви сотрудники ГСЧС провели противопожарный инструктаж с духовенством Уманского благочиния, на котором присутствовали настоятели храмов города Умань и Уманского района Черкасской области.

Прежде всего, спасатели проводят проверки состояния пожарной безопасности помещений: обращают особое внимание на наличие в зданиях огнетушителей, путей эвакуации прихожан, противопожарного водоснабжения и сигнализации, знаков пожарной безопасности, состояние содержания электрохозяйства и приборов отопления.

Также с верующими и священнослужителями проводят встречи, напоминают правила пожарной безопасности, обучают действиям в случае возникновения пожара, напоминают правила пользования первичными средствами пожаротушения, проводят учебную эвакуацию людей из помещений храмов.

По данным ГСЧС, подобные мероприятия будут продолжаться до начала Пасхальных праздников.

К слову, пасхальная корзина в этом году будет стоить 532 гривни.