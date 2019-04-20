Утром в субботу, 20 апреля, в контрольных пунктах въезда-выезда на линии соприкосновения в районе проведения операции Объединенных сил собралось 200 автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

«Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств: «Майорское» - 20/40; «Марьинка» - 0/60; «Новотроицкое» - 10/30; «Гнутово» - 20/20», - говорится в сообщении.

Отмечается, что все КПВВ на линии разграничения функционируют в штатном режиме.

За прошедшие сутки пассажиро-транспортный поток был динамичным и характеризовался некоторым уменьшением. Всего за прошлые сутки через КПВВ последовало 45000 человек и 5,4 тысячи транспортных средств.

Напомним, сегодня боевики обстреляли подразделения ООС из минометов.