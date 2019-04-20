также в разделеПроисшествия
ГБР задержало заместителя руководителя райотдела полиции в Запорожской области 4
Боевики обстреляли жилые дома и школу в Золотом-5 14
Нардепа Найема облили нечистотами в Одессе 36
Тернопольский «демон»-убийца нанес жертве более 50 ударов ножом 60
Боевики 10 обстреляли позиции ООС, ранен военный 31
За сутки боевики 17 раз обстреляли украинских военных, потерь нет 20
С начала года в Украине покончили с собой 14 осужденных 19
В Тернополе «демон» убил девушку 138
Студенты-иностранцы устроили стрельбу в Харькове 39
Из в/ч на Волыни сбежал срочник с оружием 27
Неизвестные напали на пункт весового контроля под Одессой, есть раненые 60
Боевики 9 раз обстреляли украинские позиции, ранены двое военных 26
В реке на Житомирщине произошел массовый мор рыбы 33
На Одесчине из-за распыления газа в школе пострадали 36 детей 52
В харьковском университете корью заболели сразу 26 студентов 16
Военные отбили атаку вражеской ДРГ на мариупольском направлении 49
В Луцке похитили избирательную документацию и печать 23
В Черкассах 75 школьников отравились неизвестным веществом 39

От начала суток, 20 апреля 2019, российские оккупационные войска в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе дважды обстреляли позиции украинских военных.

Об этом говорится в утреннем отчете штаба ООС.

Как сообщается, во время обстрелов боевики применяли запрещенное минскими соглашениями вооружение.

Так, с минометов 120-го калибра и станковых противотанковых гранатометов были обстреляны позиции подразделений Объединенных сил в районе населенного пункта Павлополь.

Вблизи населенного пункта Авдеевка противник обстреливал позиции украинских военных из ручных гранатометов и стрелкового оружия.

Отмечается, что в результате вражеских обстрелов ни один военных из состава Объединенных сил не пострадал.

«На обстрел противника наши защитники дали адекватный ответ. Потери оккупантов уточняются», - добавили в ведомстве.

Напомним, вчера боевики 10 раз обстреляли позиции ООС, был ранен военный.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/лето
1953 грн.
34
Теги