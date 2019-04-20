От начала суток, 20 апреля 2019, российские оккупационные войска в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе дважды обстреляли позиции украинских военных.
Об этом говорится в утреннем отчете штаба ООС.
Как сообщается, во время обстрелов боевики применяли запрещенное минскими соглашениями вооружение.
Так, с минометов 120-го калибра и станковых противотанковых гранатометов были обстреляны позиции подразделений Объединенных сил в районе населенного пункта Павлополь.
Вблизи населенного пункта Авдеевка противник обстреливал позиции украинских военных из ручных гранатометов и стрелкового оружия.
Отмечается, что в результате вражеских обстрелов ни один военных из состава Объединенных сил не пострадал.
«На обстрел противника наши защитники дали адекватный ответ. Потери оккупантов уточняются», - добавили в ведомстве.
Напомним, вчера боевики 10 раз обстреляли позиции ООС, был ранен военный.
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