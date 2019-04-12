В 2019 году стоимость пасхальной корзины по средним ценам по Украине по состоянию на начало апреля составит около 532 грн.

По расчетам ученых Института аграрной экономики, в этом году традиционные кулич, яйца, домашняя колбаса, буженина, сало, сливочное масло, мягкий и твердый сыр, хрен и соль обойдутся украинцам на 26 грн, то есть на 5,1% дороже, чем в прошлом году, когда минимальный набор продуктов стоил 506 грн.

Как сообщил директор Национального научного центра «Институт аграрной экономики», академик НААН Юрий Лупенко, стоимость основной составляющей пасхальной корзины – кулича домашней выпечки – составит около 85 грн за 1 кг. В магазинах и супермаркетах готовый кулич обойдется дороже, ведь его цена зависит от составляющих и отделки выпечки.

Рост стоимости кулича обусловлен двумя факторами. С одной стороны, это подорожание молока, сливочного масла, муки, изюма, с другой – увеличение стоимости энергоресурсов для хлебопекарных предприятий, пояснил Лупенко.

Самыми дорогими составляющими праздничной корзины в этом году традиционно будут мясные продукты: домашняя колбаса (0,5 кг) - 104 грн (190-230 грн за 1 кг) и буженина (0,5 кг) - 98 грн из расчета 195-220 грн за 1 кг. По сравнению с 2018 годом стоимость буженины увеличилась в среднем по Украине почти на 4,3%, а домашней колбасы – на 2%.

Сало (0,5 кг) обойдется в 35 грн из расчета 60-115 грн за 1 кг.

Среди молочных продуктов больше всего придется заплатить за сыр (0,5 кг) - 71 грн (135-162 грн за 1 кг) и сливочное масло (0,5 кг) - 70 грн (128-184 грн за 1 кг). Мягкий сыр (0,5 кг) обойдется примерно в 32 грн (60-85 грн за 1 кг).

Самыми дешевыми будут яйца (10 шт.) - 24 грн. (23-25 ​​грн за десяток в зависимости от категории) и хрен (250 г) - 12 грн, цена на который осталась на уровне прошлого года – 9-14 грн.

При наполнении пасхальной корзины другими неосновными составляющими: помидоры, огурцы, яблоки, красное вино – ее стоимость возрастет до 711 грн. Это на 51 грн или на 7,7% больше стоимости корзины такого же состава в 2018 году.

Такой рост обусловлен ценовой ситуацией на рынках сезонных овощей, пояснил эксперт. Средняя цена по Украине на томаты тепличные составляет 50-58 грн, на огурцы – 58-64 грн, на яблоки – 7-15 грн.

За бутылку церковного вина «Кагор» в среднем придется заплатить еще 118 грн (80-135 грн за бутылку).

Таким образом подорожание стоимости пасхальной корзины по сравнению с предыдущими периодами будет небольшим. Тогда как в прошлом году по сравнению с 2017 годом рост стоимости составлял 34,2% за минимальный набор продуктов.