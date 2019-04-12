Сегодня, 12 апреля, в 01:35 ночи по киевскому времени состоялся первый в истории коммерческий запуск самой мощной из ныне действующих ракет: Falcon Heavy от частной компании SpaceX Илона Маска вывела в космос телекоммуникационный спутник Arabsat-6A для Саудовской Аравии, а ее ускорители успешно вернулись на Землю, сообщает LIGA.net.

Произошло это в День космонавтики - 12 апреля.

Старт состоялся с площадки LC-39A Космического центра им. Кеннеди, который расположен на острове Мерритт в округе Бревард штата Флорида.

LC-39A — историческая площадка: с нее было запущено 11 ракет Saturn V по программе Apollo, включая первый полет с прилунением человека. Также с этого стартового стола 82 раза взлетали челноки Space Shuttle.

В отличие от прошлогодней тестовой версии Falcon Heavy, все три ускорителя нынешней ракеты — финальной версии Block 5, что, по словам Маска, позволило нарастить суммарную тягу еще на 10%.



На этот раз SpaceX, как и при тест-запуске, попыталась мягко вернуть на Землю все три ускорителя ракеты: два боковых — на расположенные рядом площадки на суше, а центральный — на беспилотную плавучую платформу Of Course I Still Love You в Атлантическом океане.



Посадка на OCISLY была осуществлена с рекордом: никогда ранее ступень не возвращали на дрон-баржу в 967 км от места старта (максимум было 700 км, и то с аварией — на зависшем над платформой ускорителе в последний момент закончился окислитель, и он упал на нее). Вероятность, что посадка будет удачной, была не самая большая, но автоматика справилась.





Скорость полета центрального ускорителя в момент его отсоединения от второй ступени могла достигнуть 3,5 км/с, что также рекордный показатель не только для FH, но и Falcon 9.

Первый блок ракеты состоит из трех модифицированных ускорителей Falcon 9 - вместе они имеют мощность, равную почти 20 работающим на полной мощности Боингов-747. Falcon Heavy способна вывести на низкую околоземную орбиту до 64 т, до Марса - почти 17 т, до Плутона - 3,5 тонн. Только Saturn V, которая использовалась для лунных миссий, могла забросить на орбиту больше груза.

Параметры ракеты: высота - 70 м, диаметр - 3,7 м (основная "свеча") и более 12 м в ширину в первом блоке, масса - 1420 т. Стоимость запуска - до $90-100 млн. Для сравнения: вывод грузов на орбиту с помощью другого американского тяжелого носителя - Delta IV Heavy - обходится примерно в $435 млн.

Напомним, 6 февраля 2018 года компания SpaceX Илона Маска впервые запустила тяжелую ракету Falcon Heavy. Единственный ее груз - автомобиль Tesla Илона Маска, за рулем которого сидит манекен.