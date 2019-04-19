Официальные дебаты кандидатов в президенты на Общественном телевидении, на которые прибыл только действующий Глава государства Петр Порошенко, завершились.
Порошенко ответил на вопросы журналистов и экспертов, а также выступил с завершающим заявлением.
После этого он покинул студию.
Стоит отметить, что перед началом шоу ведущая Мирослава Барчук сообщила, что в полицию поступило сообщение о том, что во время дебатов в студии Общественного телевидения может произойти теракт, но Президент решил остаться.
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