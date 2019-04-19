Избиратели, которые придут на участок за 5 минут до 20 часа имеют право проголосовать, но не могут затягивать время пребывания в помещении избирательной комиссии.

Об этом сообщила председатель Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук, передает Укринформ.

Согласно статье 75 Закона «О выборах президента Украины» голосование на участках будет проведена исключительно с 8 часов утра и до 20 часов вечера, напомнила она. Однако, «если вы придете на участок уже перед самым закрытием, частью 10 статьи 76 вышеуказанного Закона определено, что за 5 минут до 20 часов председатель УИК объявляет об окончании голосования. Избиратели, которые на 20 часов пришли на участок для голосования, имеют право проголосовать и для этого один из членов комиссии в 20 часов подходит к входу и приглашает всех избирателей, которые еще не проголосовали, зайти в помещение и закрывает дверь», - написала Слипачук.

Председатель ЦИК отметила, что «в таком случае избиратель может находиться в помещении для голосования в течение времени, необходимого для получения бюллетеня и голосования» и попросила избирателей уважать работу членов комиссии. И планировать свой день так, чтобы успеть проголосовать.

Напоним, главный раввин Украины Моше Реувен Асман просил ЦИК в день выборов продлить работу избирательных участков в связи с праздником Песах. Продолжить работу раввин просил хотя бы на одном избирательном участке в крупных городах Украины.

Но ЦИК отказалась продлевать время работы избирательных комиссий. Тогда раввин рекоментував единоверцам войти на избирательный участок до 20.00 «и оставаться там до завершения праздника в 20:54, то есть до восхода звезд. После чего выполнить свой гражданский долг».