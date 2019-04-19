также в разделеВыборы
Официальные дебаты на Общественном завершились 77
Аноним сообщил, что в студии Общественного может произойти теракт 205
МВД: Дебаты на «Олимпийском» прошли без нарушений общественного порядка 29
Зеленский назвал боевиков ОРДЛО «повстанцами» 177
На Общественном начались дебаты, Зеленский не пришел 134
НБУ: Выборы создают риски для гривни, но ее курс растет 19
Зеленский заявил, что Коломойского посадят, если тот нарушит закон 31
Порошенко пригласил Зеленского продолжить дебаты на Общественном 34
Дебаты на «Олимпийском» завершились 169
Порошенко и Зеленский стали на колени 135
Зеленский заявил, что никогда не разговаривал с Путиным 21
Порошенко – Зеленскому: Вы – мешок, в котором черти и коты 59
МВД: На дебаты на «Олимпийский» пришли 22 тысячи человек 16
Зеленский заявил, что голосовал за Порошенко, но «ошибся» 16
На «Олимпийском» начались дебаты (онлайн-трансляция) 2164
Мэру Василькова сообщили о подозрении в растрате средств на подкуп избирателей 19
Людей везут со всей страны: из-за дебатов на въездах в Киев образовались пробки 33
Американское посольство выпустило предупреждение о дебатах и выборах 120

Избиратели, которые придут на участок за 5 минут до 20 часа имеют право проголосовать, но не могут затягивать время пребывания в помещении избирательной комиссии.

Об этом сообщила председатель Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук, передает Укринформ.

Согласно статье 75 Закона «О выборах президента Украины» голосование на участках будет проведена исключительно с 8 часов утра и до 20 часов вечера, напомнила она. Однако, «если вы придете на участок уже перед самым закрытием, частью 10 статьи 76 вышеуказанного Закона определено, что за 5 минут до 20 часов председатель УИК объявляет об окончании голосования. Избиратели, которые на 20 часов пришли на участок для голосования, имеют право проголосовать и для этого один из членов комиссии в 20 часов подходит к входу и приглашает всех избирателей, которые еще не проголосовали, зайти в помещение и закрывает дверь», - написала Слипачук.

Председатель ЦИК отметила, что «в таком случае избиратель может находиться в помещении для голосования в течение времени, необходимого для получения бюллетеня и голосования» и попросила избирателей уважать работу членов комиссии. И планировать свой день так, чтобы успеть проголосовать.

Напоним, главный раввин Украины Моше Реувен Асман просил ЦИК в день выборов продлить работу избирательных участков в связи с праздником Песах. Продолжить работу раввин просил хотя бы на одном избирательном участке в крупных городах Украины.

Но ЦИК отказалась продлевать время работы избирательных комиссий. Тогда раввин рекоментував единоверцам войти на избирательный участок до 20.00 «и оставаться там до завершения праздника в 20:54, то есть до восхода звезд. После чего выполнить свой гражданский долг».
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

высокая мода/лето
3199 грн.
25
Теги